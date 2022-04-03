Обстріл Кривого Рогу: окупанти завдали удару забороненими касетними зарядами

У Криворізькому районі батько та син загинули від снарядів, що розірвалися через деякий час після обстрілу

Застосовані рашистами боєприпаси можуть вибухати протягом 40 годин

Під час обстрілу Кривого Рогу минулої ночі російські окупанти застосували реактивні системи залпового вогню «Смерч», заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси. В результаті атаки по цивільній інфраструктурі в Інгулецькому районі жертв, на щастя, немає. Про це повідомив на брифінгу начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зазначається, що удар російських окупантів припав саме на ті локації, де завчасно була проведена евакуація жителів.

Вілкул розповів, що відкривали вогонь загарбники не з реактивних систем залпового вогню «Град», а зі «Смерчів», у яких більша дальність стрільби. Так, військові ЗСУ відсунули війська РФ на багато десятків кілометрів від Кривого Рогу, і фронт зараз проходить всередині Херсонської області.

Голова міської військової адміністрації звернув увагу, що застосовані рашистами заборонені касетні боєприпаси можуть вибухати протягом 40 годин, і закликав бути максимально обережними.

«Якщо побачили на землі невеликі сріблясті циліндрики 5 на 2-2, 5 сантиметри, не чіпайте їх, відразу йдіть і телефонуйте 101 або 102. Сьогодні від таких зарядів загинули батько і син, які не дослухалися рекомендацій і принесли ці заряди додому, де вони і вибухнули», – сказав Вілкул.

Нагадаємо, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу. Били по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.