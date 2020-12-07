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    Окупована Ялта стала ще одним кримським містом, де обмежать подачу води

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    Усім районам Криму надійшла вказівка готуватися до обмеженого постачання води&nbsp; - Окупована Ялта стала ще одним кримським містом, де обмежать подачу води
    Усім районам Криму надійшла вказівка готуватися до обмеженого постачання води 

    Влада півострова визнала нестачу води у сховищах

    Окупована Ялта стала ще одним кримським містом, де вводяться обмеження на подачу води. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що влада півострова визнала нестачу води у сховищах, звідки місто бере воду. З аналогічними проблемами раніше зіткнулися Сімферополь і Євпаторія

    «У результаті вже з наступного понеділка воду будуть включати на три години вранці і ввечері», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що, так званий главо окупованого Криму Сергій Аксьонов доручив відпрацювати точність графіків подачі води.

    Також, за інформацією ЗМІ, Аксьонов поінформував і інші кримські районів, щоб вони починали розробляти «світлофорні» графіки подачі води на випадок подальшого зменшення запасів у водосховищах.

    Раніше обмеження на подачу води були встановлені в Сімферополі. В Євпаторії людей попередили, що гарячої води у них не буде до кінця року.

    Як повідомлялося в середині листопада, в окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

    Крім того, окупанти примусово виселяють з Криму 600 українців.

    15 вересня, уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови.

    У Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою.

    Теги: Крим Росія окупанти ЗМІ вода Сімферополь уряд влада
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