  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя

    • Розсилка
    Очікується, що в квітні 2021 року буде вже робочий пуск води з Бештерек-Зуйського водозабору - В окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя
    Очікується, що в квітні 2021 року буде вже робочий пуск води з Бештерек-Зуйського водозабору

    Наразі вже змонтовано 1800 метрів водогону

    В окупованому Криму активно будують Бештерек-Зуйський водозабір і водовід для потреб Сімферополя. Про це напередодні повідомило, так зване «міністерство будівництва і архітектури» Криму.

    «Кількість робочих збільшилася до 68, працюють у дві зміни. Наразі знято 15 км родючого шару траси водоводу. Крім того, розробили траншею, довжиною 8 км», – поінформував «міністр» Михайло Храмов.

    За його даними, на об'єкті виконано монтаж 1800 м трубопроводу, разом з тим, одночасно ведеться розробка проєктної та містобудівної документації.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    В окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя
    В окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя
    В окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя
    В окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя
    В окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя

    «На об'єкті 19 одиниць техніки. З матеріалів завезено 3443 м труби. Всього спаяно 1886 м труби», – додав Храмов.

    Очікується, що в квітні 2021 року буде вже робочий пуск води з Бештерек-Зуйського водозабору.

    У свою чергу жителі Сімферополя скаржаться на те, що вода у крах зникла.

    «Води або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання», – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

    6_02

    «Ранок. Сім'я збирається на роботу, чекаємо на воду, щоб вмитися, в туалет потрапити тощо. Час йде, води немає. Пора на роботу виходити 7:30, води немає», – повідомила мешканка Сімферополя Ірина Мардаровська.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

    Крім того, окупанти примусово виселяють з Криму 600 українців.

    Як повідомлялося 15 вересня, уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови.

    У Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою.

    Теги: Крим Росія окупанти вода будівництво Сімферополь Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies