В окупованому Криму будують новий водогін для Сімферополя

Очікується, що в квітні 2021 року буде вже робочий пуск води з Бештерек-Зуйського водозабору

Наразі вже змонтовано 1800 метрів водогону

В окупованому Криму активно будують Бештерек-Зуйський водозабір і водовід для потреб Сімферополя. Про це напередодні повідомило, так зване «міністерство будівництва і архітектури» Криму.

«Кількість робочих збільшилася до 68, працюють у дві зміни. Наразі знято 15 км родючого шару траси водоводу. Крім того, розробили траншею, довжиною 8 км», – поінформував «міністр» Михайло Храмов.

За його даними, на об'єкті виконано монтаж 1800 м трубопроводу, разом з тим, одночасно ведеться розробка проєктної та містобудівної документації.

«На об'єкті 19 одиниць техніки. З матеріалів завезено 3443 м труби. Всього спаяно 1886 м труби», – додав Храмов.

Очікується, що в квітні 2021 року буде вже робочий пуск води з Бештерек-Зуйського водозабору.

У свою чергу жителі Сімферополя скаржаться на те, що вода у крах зникла.

«Води або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання», – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

«Ранок. Сім'я збирається на роботу, чекаємо на воду, щоб вмитися, в туалет потрапити тощо. Час йде, води немає. Пора на роботу виходити 7:30, води немає», – повідомила мешканка Сімферополя Ірина Мардаровська.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

Крім того, окупанти примусово виселяють з Криму 600 українців.

Як повідомлялося 15 вересня, уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови.

У Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою.