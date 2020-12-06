Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)
Злочинні факти недбалого ставлення до навколишнього середовища зафіксували в селищі малий Маяк
В мережі показали наслідки господарювання окупантів в анексованому Криму. Там будівельне сміття вантажівками висипають просто в море.
Відповідне фото опублікував у своєму Twitter блогер, що пише під ніком RoksolanaToday&КрымUA.
Малый маяк— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 4, 2020
сброс строительного грунта прямо на городские пляжи практически в море pic.twitter.com/AFKJ8k5qjv
Кричущі факти недбалого ставлення до навколишнього середовища зафіксували в селищі малий Маяк на узбережжі Чорного моря.
«Малий Маяк ПБК. Будівельне сміття фактично в море. Такого навіть у нас ще не було...», – прокоментували фото в мережі.
Нагадаємо, посол України в Австрії Олександр Щерба раніше повідомив, що «є підстави вважати», що відоме австрійське архітектурне бюро бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі, і Україна у зв’язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро.
Як повідомлялося, Україна введе санкції проти архітекторів з Австрії через проєкт Путіна в Криму.