Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)

Злочинні факти недбалого ставлення до навколишнього середовища зафіксували в селищі малий Маяк

В мережі показали наслідки господарювання окупантів в анексованому Криму. Там будівельне сміття вантажівками висипають просто в море.

Відповідне фото опублікував у своєму Twitter блогер, що пише під ніком RoksolanaToday&КрымUA.

Малый маяк

сброс строительного грунта прямо на городские пляжи практически в море pic.twitter.com/AFKJ8k5qjv — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 4, 2020

Кричущі факти недбалого ставлення до навколишнього середовища зафіксували в селищі малий Маяк на узбережжі Чорного моря.

«Малий Маяк ПБК. Будівельне сміття фактично в море. Такого навіть у нас ще не було...», – прокоментували фото в мережі.

Нагадаємо, посол України в Австрії Олександр Щерба раніше повідомив, що «є підстави вважати», що відоме австрійське архітектурне бюро бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі, і Україна у зв’язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро.

Як повідомлялося, Україна введе санкції проти архітекторів з Австрії через проєкт Путіна в Криму.