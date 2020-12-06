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    Події в Україні

    Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)

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    Наслідки господарювання окупантів в анексованому Криму - Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)
    Наслідки господарювання окупантів в анексованому Криму
    Фото RoksolanaToday&КрымUA

    Злочинні факти недбалого ставлення до навколишнього середовища зафіксували в селищі малий Маяк

    В мережі показали наслідки господарювання окупантів в анексованому Криму. Там будівельне сміття вантажівками висипають просто в море.

    Відповідне фото опублікував у своєму Twitter блогер, що пише під ніком RoksolanaToday&КрымUA.

    Кричущі факти недбалого ставлення до навколишнього середовища зафіксували в селищі малий Маяк на узбережжі Чорного моря.

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    Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)
    Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)
    Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)
    Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)
    Окупанти в Криму перетворили популярний пляж на смітник (фото)
    Фото RoksolanaToday&КрымUA

    «Малий Маяк ПБК. Будівельне сміття фактично в море. Такого навіть у нас ще не було...»,прокоментували фото в мережі.

    Нагадаємо, посол України в Австрії Олександр Щерба раніше повідомив, що «є підстави вважати», що відоме австрійське архітектурне бюро бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі, і Україна у зв’язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро.

    Як повідомлялося, Україна введе санкції проти архітекторів з Австрії через проєкт Путіна в Криму.

    Теги: Крим Росія окупанти сміття море
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