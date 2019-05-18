Окуповані Крим і Донбас повернуться в Україну – Яценюк



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Москва «знову вичавлює кримських татар з рідної землі»

Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом. Про це у Facebook написав лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк у День пам`яті жертв депортації кримських татар 18 травня.

«Разом із кримськотатарським народом скорбимо за жертвами примусового виселення, організованого сталінським режимом», - написав він.

Арсеній Яценюк нагадав, що з того часу минуло 75 років, а сьогодні Москва «знову вичавлює кримських татар з рідної землі»: «Крим перетворюють на суцільну військову базу, щоб загрожувати Україні і Європі».

«Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Як повідомляв «Главком», щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислала за межі Кримського півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.