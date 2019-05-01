Олена Зеленська про президентство чоловіка: буде слугою народу, а не його господарем



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Володимир Зеленський з дружиною Оленою Фото: Главком

Олена Зеленська стверджує, що її чоловік ніколи не був і не буде нічиєю маріонеткою

Майбутня перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю американському порталу The Daily Beast розповіла про ставлення Володимира Зеленського до окупації Донбасу і Криму, стосунки з Коломойським та вбивства журналістів та громадських активістів.

Найцікавіші тези з розмови:

Про «слугу народу»

«Моєму демократичному чоловіку буде легко бути слугою народу, а не господарем», - сказала Зеленська.

Вона висловила обурення щодо спроб судити її чоловіка за певним шаблоном, обговорювати їхній зовнішній вигляд і кожен жест. «Ви звикли до радянської номенклатури», - відповіла Зеленська таким критикам. «Людина повинна залишатися людиною», - додала нова перша леді.

Про стосунки з Ігорем Коломойським

Зеленська стверджує, що її чоловік ніколи не був і не буде нічиєю маріонеткою. Вона також зазначила, що 2015 року спостерігала, як її чоловік протистояв спробам цензури «Кварталу 95» з боку Коломойського.

«У нас був знаменитий скандал, коли Коломойський скасував трансляцію нашого телевізійного показу на телеканалі «1+1» через політичні жарти. Володимир подзвонив йому по телефону і вигукнув так голосно, що я думав, що ми ніколи більше не пустимо свої телепередачі по телевізору, - розповіла вона. - Це був поворотний момент, коли ми захищали нашу незалежність».

Про Адміністрацію на Банковій

Зеленська переконана, що нова команда повинна триматися подалі від величезної будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій.

«Ми не хочемо заходити всередину, - сказала вона, - місце заражене темним негативним минулим. Ми були б раді зробити з цього будинку сучасний музей або передати його в якийсь університет».

Про Крим і Донбас

Олена Зеленська назвала анексію Криму та війну на Донбасі трагедією і згадала про часи, коли її чоловік їздив з шоу на лінію розмежування, щоб підтримати українських військових. «Це була його громадянська позиція», - сказала вона.

Про стосунки з президентом РФ

Олена Зеленська не впевнена у тому, що найближчим часом можуть відбутися двосторонні перемовини її чоловіка з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Неможливо розпочати з нуля. Я не думаю, що найближчим часом будуть прямі двосторонні переговори. Володимир не готовий лаятися з агресором, але він готовий вести переговори з Росією в присутності міжнародних лідерів», - заявила Зеленська.

Про демократію

«Ми, сатирики, безупинно жартували про всіх громадських діячів. Більшість політиків сприйняли наш гумор з гідністю, як і повинно бути, як в Сполучених Штатах, де можна зателефонувати президенту як завгодно. Але за останні п'ять років влада вказала, що «гра закінчена». Еліта президента Порошенка намагалася покарати нас за наші жарти» - розповіла Зеленська.

За її словами, саме тоді вони із чоловіком і командою вирішили щось зробити, «щоб врятувати демократію».

«Коли телеканали один за іншим потрапили під контроль керівництва, ми зрозуміли, що, якщо ми не будемо діяти, ми опинимося в тій же ситуації, що і Росія», - наголосила вона.

Про вбивства журналістів і активістів

Дружина Зеленського нагадала про вбивства журналіста Павла Шеремета і херсонської активістки Катерини Гандзюк.

«Журналістів і активістів вбивають - це найгірший кошмар; минають роки і злочини не розслідуються. Тепер ми сподіваємося побачити справедливість, починаючи з розслідування розстрілів на площі Майдану під час революції», - сказала вона.

«Деяким людям легше існувати без свободи, за певних для них обмеженнях. Але коли політики не соромляться ухвалювати рішення і не дають свободи журналістам, які хочуть відкрито писати про правду, це не чесно», - додала вона.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

Чинний президент України Петро Порошенко у телефонній розмові привітав Володимира Зеленського з офіційними результатами виборів і домовився з ним про зустріч.

Джерело: ТСН