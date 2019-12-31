Олів’є на фронт: для військових приготували 4 тонни салату



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Волонтери готували новорічну страву три дні

Волонтери приготували для українських військовослужбовців більше, ніж чотири тонни традиційного новорічного салату – олів’є.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, на приготування цієї страви добровольці витратили три дні. Проте для того, щоб взяти участь у приготуванні салату, кожен охочий повинен був пройти спеціальну «посвяту в адепти священного олів’є».

«Головний інгредієнт в рецепті - це наша душа, любов і щире серце», - пояснила одна із волонтерів.

За словами творців новорічної страви, таким чином хлопцям планують передати в окопи домашній святковий затишок. Проте заправити майонезом салат доведеться бійцям самостійно. Таким чином страва буде свіжішою та довше збережеться.

Нагадаємо, цього року новорічний стіл обійдеться українцям на 7% дорожче.

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