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    Олів’є на фронт: для військових приготували 4 тонни салату

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    Олів’є на фронт: для військових приготували 4 тонни салату

    Волонтери готували новорічну страву три дні

    Волонтери приготували для українських військовослужбовців більше, ніж чотири тонни традиційного новорічного салату – олів’є.

    Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Як зазначається, на приготування цієї страви добровольці витратили три дні. Проте для того, щоб взяти участь у приготуванні салату, кожен охочий повинен був пройти спеціальну «посвяту в адепти священного олів’є».

    «Головний інгредієнт в рецепті - це наша душа, любов і щире серце», - пояснила одна із волонтерів.

    За словами творців новорічної страви, таким чином хлопцям планують передати в окопи домашній святковий затишок. Проте заправити майонезом салат доведеться бійцям самостійно. Таким чином страва буде свіжішою та довше збережеться.

    Нагадаємо, цього року новорічний стіл обійдеться українцям на 7% дорожче.

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    Донбас добровольці новорічні свята
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