Новий рік 2020: у чому зустрічати рік Щура



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Кольором Нового року 2020 є білий

Оскільки 2020-й – це рік Щура, то найбільш відповідним кольором свята є білий і всі відтінки кольору металік: сірий, сріблястий, чорний.

Щур – це спокійна тваринка, тому образ можна доповнити деталями молочного, пастельного, кавового відтінків.

Сам образ варто зробити легким і невимушеним. Не забудьте доповнити його металевими аксесуарами і прикрасами.

Це можуть бути підвіски, кулони, брошки металевого відтінку, срібний пояс на сукні, сріблясті туфлі або клатч зі стразами.

Щур не любить пафосу, тому ваш образ для зустрічі Нового року повинен бути елегантним, стриманим і стильним, але водночас зручним і вільним.

А от яскравих кольорів варто уникати. Під забороною також тваринні принти, агресивний червоний і насичений синій кольори.

Основні рекомендації по вибору новорічного вбрання:

щоб рік був щедрим і пишним, вибирайте сукні з пишним подолом;

для залучення фінансової удачі відмінним варіантом стануть маленькі сукні із золотим декором;

цікаві комбінезони посприяють підкоренню кар’єрних вершин;

новорічне плаття жовтого кольору або біла блуза з рукавами-ліхтариками — для особистого щастя в новому році.

Аналогічне поєднання кольорів обирайте для оформлення кімнати та будинку в новорічну ніч. Для сервірування столу також добре підійде поєднання білого з зеленим або синім, золотистим або срібним, бежевим або перламутром.

Також не варто в новорічний вечір одягати речі з зображенням котів, а про леопардову сукню точно краще забути до наступного року.