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    «Омбудсмен» Криму підтвердила, що заарештованих кримських татар вивезли в Росію

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    <p>Напередодні окупанти заарештували 23 затриманих кримськотатарських активістів</p> - «Омбудсмен» Криму підтвердила, що заарештованих кримських татар вивезли в Росію

    Напередодні окупанти заарештували 23 затриманих кримськотатарських активістів

    Адвокат Едем Семедляев повідомив, що заарештованих, ймовірно, утримують в СІЗО Ростова-на-Дону

    Заарештованих в Криму 23 кримськотатарських активістів вивезли в Росію.

    Про це заявила виданню Крым.Реалии російський «омбудсмен» Криму Людмила Лубіна.

    «Мені повідомили, що сьогодні о 5 ранку їх вивезли на материк. У Криму їх точно немає», - сказала Лубіна.

    На питання, де точно можуть знаходиться затримані, омбудсмен відповіла, що не знає, оскільки її повноваження «обмежуються Кримом».

    У той же час адвокат Едем Семедляев повідомив, що заарештованих, ймовірно, утримують в СІЗО Ростова-на-Дону. При цьому захист досі намагається з'ясувати точне місцезнаходження активістів.

    «Одне джерело нам підтвердило, що їх вивезли з Криму, а друге, що вони знаходяться в СІЗО Ростова. Не можу говорити з повною впевненістю, але на 99% затримані хлопці знаходяться в ростовському СІЗО. Ми досі намагаємося з'ясувати їх точне місцезнаходження», - розповів адвокат.

    Як відомо, в окупованому Криму заарештували всіх 23 затриманих кримськотатарських активістів.

    Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

    Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукували російські силовики, відвідували українських політв'язнів Крем.

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

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