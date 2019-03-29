В окупованому Криму заарештували всіх 23 затриманих кримськотатарських активістів
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27 і 28 березня, так званий, «Київський районний суд» Сімферополя в закритому режимі обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 травня
В окупованому Криму усім 23 кримськотатарським активістам, затриманим ФСБ РФ у справі Хізб ут-Тахрір, винесли запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 травня. Про це повідомило співтовариство «Кримський процес» у Facebook.
Зазначено, що 27 і 28 березня, так званий, «Київський районний суд» Сімферополя в закритому режимі обрав запобіжний захід всім 23 затриманим активістам.
Відомо, що багато з заарештованих є активістами правозахисного руху «Кримська солідарність».
Як зазначається, Ремзі Бекіров, Шабан Умеров, Риза Ізета, Фарід Базаров і Руслан Сулейманов звинувачуються за статтею «Організація діяльності Хізб ут-Тахрір», решта 20 осіб, включаючи зниклого Едема Яячікова, звинувачуються в участі в цій організації.
Як відомо, суд окупантів заарештував 20 кримськотатарських активістів.
У Сімферополі біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду люди, які прийшли підтримати затриманих раніше кримськотатарських активістів, 28 березня організували флешмоб.
Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».
Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.
Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.
За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.
Зараз українські дипломати проводять зустрічі з міжнародними партнерами з приводу нової хвилі переслідувань кримських татар. Діяльність Хізб ут-Тахрір не заборонена в Україні.