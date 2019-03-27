МЗС закликало світ негайно відреагувати на масові арешти кримських татар



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В МЗС стурбовані тим, що російська окупаційна влада знову обрала як привід для своїх каральних акцій так звану «справу Хізб-ут-Тахрір»

В МЗС підкреслили, що сьогоднішні обшуки можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями представників кримськотатарського народу, які відбулися 27 березня у Сімферопольському та Білогірському районах тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це говориться у заяві МЗС.

«Саме так - новою хвилею репресій - РФ відповідає на п’яту річницю ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 «Територіальна цілісність України», - підкреслили в міністерстві.

В МЗС відзначили, що масштабний характер переслідувань яскраво свідчить про налаштованість Росії на подальше посилення практики репресій та залякувань громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

«Ми стурбовані повідомленнями про те, що під час обшуків у мікрорайоні Кам’янка м.Сімферополя російські окупанти вдалися до побиття місцевих мешканців, які перебували поруч. Нашу особливу стурбованість викликає те, що російська окупаційна влада знову обрала як привід для своїх каральних акцій так звану «справу Хізб-ут-Тахрір», яка вже використовувалася для фабрикування справ проти кримськотатарських активістів та їх подальших засуджень», - заявили в міністерстві.

Підкреслюється, що сьогоднішні події можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар.

«Ми закликаємо міжнародне співтовариство негайно відреагувати на дії російської окупаційної влади. Політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора має бути посилений з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим та м.Севастополя», - говориться у заяві МЗС.

В міністерстві зауважили, що Російська Федерація має виконати у повному обсязі резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)» від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.