Вперше за 17 років: Верховний суд США дозволив відновити смертну кару



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смертна кара передбачає використання препарату пентобарбіталу

Федеральний уряд США вперше з 2003 року вдасться до смертної кари як міри покарання злочинців

Верховний суд США відмовився розглядати позов чотирьох засуджених, у якому вони виступали проти застосування щодо них смертної кари. Відповідне рішення адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила ще в липні 2019 року.

Про це повідомляє USA Today.

У липні 2019 року генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив, що федеральний уряд уперше з 2003 року вдасться до смертної кари як міри покарання злочинців. Тоді він представив оновлений протокол щодо її застосування, який передбачає використання препарату пентобарбіталу.

Тоді четверо засуджених за вбивства, яким загрожувала страта відповідно до оголошення Барра, подали до суду. Вони аргументували своє прохання скасувати смертну кару тим, що пентобарбітал дозволений не в усіх штатах США, а тому покарання має відповідати законам штату, в яких вони були засуджені.

Суди перших інстанції погодилися з аргументами позивачів. У грудні 2019-го Верховний суд призупинив процедуру відновлення смертної кари до розгляду справи по суті.

Остаточне рішення в ній суд виніс у понеділок, 29 червня. Колегія з трьох суддів відхилила позов, таким чином винісши рішення на користь адміністрації Трампа. Очікується, що перші страти відповідно до нового протоколу відбудуться вже 13-17 липня.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.