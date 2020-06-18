Денісова: РФ посилює тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції



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Людмила Денісова зазначила, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо забезпечення прав українських політв'язнів

29 незаконно утримуваних громадян України страждають від порушення їх прав

Росія посилює фізичний та психологічний тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції, введені проти неї. Цим РФ в черговий раз порушує міжнародне і російське законодавство.

Про це у Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

За її словами, 29 незаконно утримуваних громадян України страждають від порушення їх прав.

«У відповідь на міжнародні санкції РФ посилює знущання з незаконно утримуваних громадянами України - відмовляє українським дипломатам у відвідуванні наших співгромадян і продовжує фізичний та психологічний тиск, чим у черговий раз порушує міжнародне і російське законодавство», - заявила Денисова.

Вона зазначила, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо забезпечення прав українських політв'язнів.

До слова, Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму та звернулася з проханням надати міжнародну оцінку протиправним діям РФ.