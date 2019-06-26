Денісова вимагає, щоб Росія надала медичну допомогу політв’язню Панову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Панову заборонили отримувати періодику, він опинився в інформаційній ізоляції

Панову потрібна медична консультація в офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога

Уповноважена Верховної Ради з прав людини України Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити дотримання прав українського політв’язня Євгена Панова і сприяти в наданні йому належної медичної допомоги.

Про це вона написала 26 червня у Facebook.

«До мене звернувся брат українського політв’язня Євгена Панова, який утримується в російській колонії №6 Омська. Він повідомив, що адвокат, який побував у Євгена 20 червня, приголомшений станом здоров’я свого підзахисного. Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається», - повідомила Денісова.

Вона додала, що Панов харчується з проміжками у 15 годин, і тривале перебування в стані голоду створює додаткові ризики для здоров’я.

«Євген, опинився ще й в інформаційній ізоляції - йому заборонено отримувати періодику», - зауважила омбудсмен.

Денісова заявила, що попросила, щоб російський омбудсмен посприяла в наданні Панову належної медичної допомоги офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога.

Нагадаємо, брат Панова повідомив, що політв’язень схуд у колонії.