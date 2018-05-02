Омелян пропонує звільнити керівника Укртрансбезпеки

Раніше уряд відсторонив голову Укртрансбезпеки з посади

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян ініціював звільнення керівника Укртрансбезпеки. Про це він сказав під час брифінгу у Миколаєві 2 травня, повідомляє Укрінформ. «Я ініціював звільнення керівника Укртрасбезпеки, бо вважаю, що він є однією з причин неефективної роботи відомства. Я не задоволений в цілому роботою Укртрансбезпеки.



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Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк

Раніше уряд відсторонив голову Укртрансбезпеки з посади

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян ініціював звільнення керівника Укртрансбезпеки.

Про це він сказав під час брифінгу у Миколаєві 2 травня, повідомляє Укрінформ.

«Я ініціював звільнення керівника Укртрасбезпеки, бо вважаю, що він є однією з причин неефективної роботи відомства. Я не задоволений в цілому роботою Укртрансбезпеки. Для мене зараз ключове питання - знайти гідного керівника на рівні національному, і це буде його персональна відповідальність за кадрові призначення на місцях», - сказав Омелян.

За його словами, наразі склалася така ситуація, що працівників Укртрансбезпеки не вистачає, тому не всі габаритно-вагові комплекси (ГВК) на дорогах України працюють. Зараз прийнята відповідна урядова постанова, яка передбачає можливість залучення для роботи на габаритно-вагових комплексах працівників громадськості та місцевої влади.

«Тобто наразі на ГВК може працювати один інспектор та один представник громадськості. Це дасть можливість залучити до роботи більшу кількість ГВК. Найближчим часом буде прийнято рішення про підвищення загальної чисельності працівників Укртрансбезпеки. Адже для нас дуже важливо, щоб ГВК працювали. Бо скільки ми не ремонтуватимемо доріг, якщо не буде вагового контролю, то ефективність нашої роботи буде низькою. Ми також закуповуватимемо автоматичні системи зважування», - сказав міністр.

Він нагадав, що звернувся до Верховної Ради з проханням ухвалити жорсткий закон з приводу врегулювання ситуації з перезавантаженням на дорогах. Тобто, щоб відповідальність була не тільки у перевізників, а й у власників вантажів та тих, хто їх відправляє.

Міністерство інфраструктури України закупило 78 мобільних габаритно-вагових комплексів і обіцяє значно посилити заходи вагового контролю на дорогах.

Раніше уряд відсторонив голову Укртрансбезпеки з посади.