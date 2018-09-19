Омелян розповів, де в Україні може з’явитися перша дорога за євростандартами



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Кабмін розглядає залучення додаткових коштів у рамках позики німецького уряду

У разі реалізації проекту з Німеччиною зі створення сучасної інфраструктури на Донбасі, перша автотраса в Україні, що відповідає всім європейським стандартам, може з'явитися саме в цьому регіоні.

Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав «Укрінформу» після зустрічей у Берліні з німецькими колегами, зокрема, міністром економіки й енергетики Петером Альтмайєром і держсекретарем Мінтрансу.

«Ми розглядаємо зараз можливість розвитку доріг на сході України, зокрема, траси Запоріжжя-Маріуполь, на яку, за ініціативою президента, передбачається виділити близько 1 млрд грн у проекті бюджету наступного року. Плюс залучення додаткових коштів у рамках позики німецького уряду», - повідомив міністр.

Він уточнив, що йдеться про 90 млн євро, які будуть спрямовані на будівництво доріг, у першу чергу, в Донецькій і Луганській областях.

Нині йде узгодження цієї проектної угоди, допрацьовується німецькою стороною.

«Це буде цікавий проект. У разі його реалізації, це буде перша дорога в Україні, побудована з урахуванням усіх європейських стандартів, у тому числі з точки зору екологічних норм, переходів для тварин і так далі, що ми часто бачимо в ЄС, але чого поки що немає у нас», - зазначив Омелян. Глава Мінтрансу пояснив, що обговорюються дві дороги, проте поки що рано говорити, які саме.

Як відомо, у вівторок у найбільшому виставковому центрі Берліна відкрилася виставка InnoTrans, участь в якій бере й Україна. Наша країна цього року представлена майже 20 компаніями. Участь у виставці і Транспортному форумі, що проходить на її полях, бере також міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Напередодні повідомлялося, що зроблено перший крок у будівництві платної дороги Київ – Біла Церква.