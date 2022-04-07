Оновлено карту судів України, які не функціонують через бойові дії

На 6 квітня 2022 року в Україні не працювало 128 судів

У Верховному суді оновили карту територій України, де у зв’язку з війною не здійснюється правосуддя судами загальної юрисдикції.

Станом на 6 квітня 2022 року, в Україні не працювало 128 судів. Найбільше – у Харківській та Херсонських областях – по 23 судові інстанції.

Також не здійснюється правосуддя чотирма судами Київщини: Бородянським, Іванківським, Ірпінським та Макарськівським райсудами.

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Нагадаємо, що ще 13 березня Верховний суд видав рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту або суду. Зокрема, якщо населений пункт, у якому знаходиться суд, є тимчасово окупованим й немає можливості виїзду з нього, суддям і працівникам апарату суду слід очікувати встановлення евакуаційних коридорів. Також вони можуть покинути населений пункт власним транспортом.

Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами, не погоджуватися на пропозиції співпраці, чекати створення евакуаційних коридорів.

Крім цього, мантії і нагрудні знаки суддів за можливості необхідно вивезти до суду, якому визначено підсудність.