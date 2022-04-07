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    Оновлено карту судів України, які не функціонують через бойові дії

    Оновлено карту судів України, які не функціонують через бойові дії
    фото з відкритих джерел

    На 6 квітня 2022 року в Україні не працювало 128 судів

    У Верховному суді оновили карту територій України, де у зв’язку з війною не здійснюється правосуддя судами загальної юрисдикції.

    Станом на 6 квітня 2022 року, в Україні не працювало 128 судів. Найбільше – у Харківській та Херсонських областях – по 23 судові інстанції.

    Також не здійснюється правосуддя чотирма судами Київщини: Бородянським, Іванківським, Ірпінським та Макарськівським райсудами.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Нагадаємо, що ще 13 березня Верховний суд видав рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту або суду. Зокрема, якщо населений пункт, у якому знаходиться суд, є тимчасово окупованим й немає можливості виїзду з нього, суддям і працівникам апарату суду слід очікувати встановлення евакуаційних коридорів. Також вони можуть покинути населений пункт власним транспортом.

    Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами, не погоджуватися на пропозиції співпраці, чекати створення евакуаційних коридорів.

    Крім цього, мантії і нагрудні знаки суддів за можливості необхідно вивезти до суду, якому визначено підсудність.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Оновлено карту судів України, які не функціонують через бойові дії