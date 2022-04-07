У суді Львова скандал: співробітниця хвалила Путіна і втекла в Португалію

Працівниця суду буцімто вважала, що при собі треба носити триколор на випадок, якщо прийдуть російські війська, аби показати, що тут свої

Керівництво суду звинуватило суддів у гонитві за «дешевим» популізмом

У Восьмому апеляційному адміністративному суді, що знаходиться у Львові, стався непересічний інцидент – керівник апарату суду Сергій Пашковський закрив дисциплінарне провадження щодо колабораціонізму працівниці суду. Про це повідомив у Фейсбуці суддя Ігор Глушко, якого цитує видання «Судовий репортер».

За інформацією судді Глушка, 1 березня він та ще одна суддя Тетяна Шинкар дізналися від працівників, що їхня колега Ольга Бєсєдіна висловлює проросійські погляди. Жінка обіймала посаду головного спеціаліста відділу забезпечення роботи четвертої судової палати Восьмого апеляційного адмінсуду.

Бєсєдіна начебто заявляла, що «надо с путиным дружить», «путин хороший», порушувала питання про другу державну мову і церкву Московського патріархату.

Після початку війни Бєсєдіна нібито неодноразово говорила, як би красиво звучало «Восьмой апелляционный административный суд Российской Федерации». Також жінка вважала, що при собі треба носити триколор на випадок, якщо прийдуть російські війська, аби показати, що тут свої.

Також Бєсєдіна говорила клегам, що до Одеси наближаються «доблестные войска РФ и надо их преветствовать».

Почувши про таке від співробітників, судді Глушко і Шинкар довели інформацію до керівника апарату суду Пашковського, вимагаючи почати службове розслідування. Пізніше того ж дня судді дізналися, що Пашковський всього-на-всього відправив Бєсєдіну в відпустку. Керівник апарату нібито пояснив це тим, що чоловік Бєсєдіної Георгій Зенін працює прокурором у Львівській обласній прокуратурі і він не має бажання вступати з ним у конфлікт. У відповідь судді пообіцяли звернутися в СБУ, якщо протягом доби не буде розпочато дисциплінарне провадження.

Пашковський, дійсно, наступного дня завів дисциплінарну справу, але Бєсєдіна, скориставшись раніше наданою відпусткою, змогла виїхати за кордон – у Португалію.

У подальшому дисциплінарна комісія рекомендувала звільнити Бєсєдіну. Однак керівника апарату суду Пашковський повідомив, що вже звільнив жінку за її власною заявою. А тому дисциплінарне провадження він закриває.

Деякі судді, зокрема Глушко, вважають, що Пашковський приховував дії колаборантки і сприяв непритягненню Бєсєдіної до відповідальності.

Восьмий апеляційний адмінсуд вже виступив із спростуванням. У суді стверджують, що паралельно із службовим розслідуванням Управління Служби безпеки України у Львівській області провело з Бєсєдіною профілактичну роботу і не встановило в її діях ознак протиправної діяльності. Після цього Бєсєдіна не вважала можливими продовжувати працювати в суді і подала заяву про звільнення за власним бажанням.

«Безпідставні публічні висловлювання судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Ігоря Глушка «про колаборацію в судовій системі» є неприпустимими… В умовах воєнного стану, в гонитві за «дешевим» популізмом, є неприпустимим підрив авторитету органів судової влади», — заявили в пресслужбі суду.