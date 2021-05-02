Під час великодньої служби у Києво-Печерській Лаврі масово ігнорувались карантинні обмеження (фото)

Жодної соціальної дистанції під час карантину дотримано не було

Прихожани Московської церкви не зберігали соціальну дистанцію та масковий режим

Під час великоднього богослужіння у Києво-Печерській Лаврі, що знаходиться у віданні Російської православної церкви в Україні, парафіяни відверто проігнорували карантинні обмеження – соціальну дистанцію і масковий режим. Про це свідчать фото з богослужіння, оприлюднені виданням «Букви».

«Прихожани Лаври ігнорували карантинні заходи: під час святкової служби майже усі були без масок, та не дотримувались дистанції», – йдеться у повідомленні. На оприлюднених фото можна також побачити, що віряни стояли щільно один біля одного.

Нагадаємо, що наразі українські лаври перебувають у державній власності, але контролює їх церква Московського патріархату, яка є частиною церкви країни-агресора. Повернути їх можна після завершення дії договору оренди. Таку думку висловила в інтерв’ю «Главкому» голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Лавра вже закривалася для відвідування через спалах захворювань коронавірусом серед ченців.

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