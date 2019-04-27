До Києва прибув Благодатний вогонь



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В аеропорті «Бориспіль» десятки віруючих зустріли українську делегацію з Ізраїлю

До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув рейсовий літак з Благодатним вогнем з Єрусалиму, який привезла до України делегація священнослужителів та мирян Православної Церкви України. Координатором акції є митрополит Луцький і Волинський Михаїл, повідомили в Релігійно-інформаційній службі України.

«Для нас дуже важливо, що велика кількість українців перебувала там. Благодатний вогонь сходить однаково для всіх. Його швидкість доставки залежить від того, яким транспортом летіти. Ми завжди рейсовим літаком летимо, скромно. Є ті, які чартером, це швидше», - розповів митрополит Михаїл журналістам.

Митрополит Михаїл очолив офіційну українську делегацію. Він повідомив, що до Єрусалиму прилетіла також і делегація церкви Московського патріархату. Серед тих її представників, кого він бачив, це депутат Вадим Новинський і митрополит Антоній.

Після приземлення літака у Києві делегація Православної Церкви України має передати Благодатний вогонь громадам з різних куточків України та капеланам – фронтом священикам, які повезуть вогонь українським солдатам на передову. Благодатний вогонь з аеропорту доставлять до Михайлівського собору, де на нього чекатимуть предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній з віруючими.

Благодатний вогонь — поширена у православ’ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Храмі Воскресіння Господнього.

Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.