На модернізацію єдиного в Україні діючого сміттєпереробного заводу потрібно 30 млн євро



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Завод «Енергія» приймає і переробляє близько 25% від загальної кількості відходів Києва

Київ планує оснастити завод «Енергія» системою хімічної очистки, що знизить у рази рівень шкідливих викидів

Модернізація обладнання заводу «Енергія» та встановлення системи хімічного очищення газів дозволить досягти європейських екологічних стандартів для підприємства. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час зустрічі з представниками іноземних посольств та представництв, а також міжнародних фінансових організацій.

Зустріч відбулась за участю віце-прем’єр міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, а також колективу КП «Київтеплоенерго». Зокрема, міжнародним партнерам презентували стратегію розвитку та план модернізації сміттєспалювального заводу. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні ми говоримо про реконструкцію заводу «Енергія», адже Україна має поступово набувати європейських екологічних стандартів. І зробити це можливо не тільки через встановлення фільтрів або впровадження будь-якої очистки. Необхідно говорити про масштабний капітальний ремонт і модернізацію фільтрів, які будуть забезпечувати температурні режими у 1200 градусів, що гарантуватиме досягнення як екологічних стандартів, так і виробництва 300 тисяч тонн гарячої води щорічно. Наразі спільно із КМДА ми готуємо техніко-економічне обґрунтування для реалізації проекту, який має стати інвестиційно привабливим та екологічно досконалим», – зазначив Зубко.

За словами Пантелеєва, основні інфраструктурні об’єкти столиці будувались 30-50 років тому, і перед міською владою Києва стоїть першочергове завдання – їхня модернізація та приведення роботи до сучасних стандартів безпеки. Дуже важливо, що ця робота ведеться у тісній співпраці з Урядом та міжнародними партнерами.

«Енергія» – єдиний в Україні діючий сміттєпереробний завод. Він приймає і переробляє близько 25% від загальної кількості відходів Києва. Завод не лише здійснює утилізацію сміття, а ще й за рахунок отриманої від спалення теплової енергії забезпечує опаленням і гарячою водою житлові будинки на Позняках», – повідомив Пантелеєв.

Він нагадав, що у травні 2018 року завершена 17-річна угода між Київською міською державною адміністрацією та ПАТ «Київенерго». Завод «Енергія» повернувся у безпосереднє управління міста: були повернуті 2,7 тис. км теплових мереж, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, котельні, станції теплопостачання, теплові пункти, а також сміттєспалювальний завод «Енергія».

Завод розпочав роботу ще 32 роки тому, і понад 80% обладнання вже відпрацювало свій ресурс і потребує модернізації.

«Ми вже розпочали модернізацію обладнання із заміни електрофільтрів. Особливо актуальним наразі є впровадження системи хімічного очищення для виконання європейських директив щодо приведення рівня викидів забруднюючих речовин до європейських норм. Ми розробили план-графік виконання робіт: на впровадження системи хімічної очистки, наприклад, необхідно близько 2-х років. Більш довгостроковим є модернізація виробничого обладнання: електрофільтрів, котлів, бункерів тощо. Орієнтована потреба в коштах для виконання цих робіт – близько 30 млн євро», – сказав Пантелеєв.