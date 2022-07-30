ООН готова направити експертів для розслідування теракту в Оленівці

Організація Об'єднаних Націй допомагатиме в розслідувані обстрілу колонії з українськими захисниками

Організація Об'єднаних Націй заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці, Донецької області. Про це пише «Голос Америки».

«У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста», – заявив Фархан Хак, заступник офіційного представника Генерального секретаря ООН.

Нагадаємо, Україна запустила процедуру повернення тіл загиблих захисників внаслідок теракту в Оленівці.

Як повідомлялося, окупанти здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені.