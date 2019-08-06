ООН надасть допомогу мешканцям «сірої зони» Донбасу на $1 млн



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В ООН пообіцяли не лише надати допомогу на мільйон доларів, а й навчити мешканців грамотно нею розпорядитися

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН вказала на те, що багато сімей у «сірій зоні» залишилися без джерел для існування

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН надасть мешканцям 52 населених пунктів вздовж лінії розмежування гуманітарну допомогу загальним обсягом в один мільйон доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ООН.

«Не маючи засобів до існування, люди змушені купувати продукти харчування у борг, не можуть звернутися до лікаря, дехто в розпачі починає жебракувати», - йдеться в повідомленні.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) нагадує, що багато сімей у «сірій зоні» залишилися без джерел для існування. Селяни не можуть обробляти поля, усіяні мінами. ООН надасть, зокрема, курчат та корм для тварин мешканцям 52 населених пунктів.

Зазначається, що ФАО не лише надасть допомогу на мільйон доларів, а й навчить мешканців грамотно нею розпорядитися.

Джерело: Укрінформ