ООН: за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч людей



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Антиурядовий протест у Каракасі, Венесуела, травень 2019 року

Велика кількість з числа загиблих венесуельців стали жертвами «страти»

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що під час операцій із гарантування безпеки у Венесуелі були вбито близько 7 тисяч людей.

Як йдеться у доповіді організації, чимала кількість з числа загиблих стали жертвами «страти», а ситуації із заарештованими і убитими громадянами подавалися владою як такі, в яких вони чинили опір поліції.

«Кількість випадків ймовірних непідсудних убивств з боку сил безпеки була шокуюче високою», – йдеться в повідомленні.

У доповіді міститься заклик до Венесуели припинити те, що в ООН назвали грубим порушенням політичних, соціальних, громадянських і економічних прав в країні.

Адміністрація Ніколаса Мадуро офіційно на доповідь ще не відреагувала.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Джерело: Радіо Свобода