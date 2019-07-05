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    ООН: за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч людей

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    Антиурядовий протест у Каракасі, Венесуела, травень 2019 року - ООН: за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч людей
    Антиурядовий протест у Каракасі, Венесуела, травень 2019 року

    Велика кількість з числа загиблих венесуельців стали жертвами «страти»

    В Організації Об’єднаних Націй заявили, що під час операцій із гарантування безпеки у Венесуелі були вбито близько 7 тисяч людей.

    Як йдеться у доповіді організації, чимала кількість з числа загиблих стали жертвами «страти», а ситуації із заарештованими і убитими громадянами подавалися владою як такі, в яких вони чинили опір поліції.

    «Кількість випадків ймовірних непідсудних убивств з боку сил безпеки була шокуюче високою», – йдеться в повідомленні.

    У доповіді міститься заклик до Венесуели припинити те, що в ООН назвали грубим порушенням політичних, соціальних, громадянських і економічних прав в країні.

    Адміністрація Ніколаса Мадуро офіційно на доповідь ще не відреагувала.

    Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

    Джерело: Радіо Свобода

    ООН Венесуела Хуан Гуайдо
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