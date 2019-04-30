У Венесуелі військові переходять на бік Гуайдо



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Серед прибічників Мадуро поширюються заклики збиратися у президентському палаці задля захисту свого лідера

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Про це він оголосив у відеозверненні в оточенні військових на власній сторінці у Twitter.

«Сьогодні наші мужні військові, мужні люди, які віддані конституції своєї країни, почули наш заклик і ми нарешті разом на вулицях Венесуели. У рамках «Операції Свобода» ми закликаємо їх діяти невідкладно», - сказав Гуайдо у прямій трансляці в оточенні військових.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.

Він додав, що цей крок збройних сил є «чудовою новиною» для всієї країни, і він важливий не лише для передачі влади, а й для відновлення суверенітету Венесуели.

«Схоже, що насправді особливої підтримки збройними силами режиму Мадуро вже немає», - заявив Гуайдо.

Водночас, згідно з повідомленнями ЗМІ, серед прибічників Мадуро поширюються заклики збиратися у президентському палаці задля фізичного захисту свого лідера.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

З трансляції та фото з Венесуели видно що військові, які перейшли на бік Гуайдо, мають на формі блакитні стрічки.

За повідомленням депутата Хосе Антоніо Мендози, на бік Гуайдо перейшов начальник генерального штабу збройних сил Венесуели, генерал армії Аделіно Омелла Феррейра. Протягом попередніх місяців протистояння на бік опозиції жодного разу не переходили військові у ранзі вищому за полковника.

Президент сусідньої Колумбії Іван Дуке закликав військових Венесуели перейти на бік Гуайдо.

За інформацією ЗМІ, президент РФ Володимир Путін та Рада безпеки РФ обговорили «повідомлення про військовий переворот у Венесуелі».

Інформується також, що президент США Дональд Трамп вже поінформований про події, що розгортаються у Венесуелі.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

Джерело: Укрінформ