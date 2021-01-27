Опальний протодиякон РПЦ: Інтонації патріарха Кирила годяться хіба що для вашого Аделаджі

Опальний церковний діяч розказав про помилки предстоятеля Російської церкви

Діяльність предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила направлена на адміністративний тиск, викачування грошей та мілітаризм. Його поведінка годиться лише для неопротестантських пастирів, в інтерв’ю «Главкому» розповів протодиякон РПЦ Андрій Кураєв.

За словами Кураєва, у патріарха Кирила немає особистісної харизми, а його владолюбство просочується навіть через телеекран.

«Проповідуючи, він стукає правим кулаком по повітрю. Це видає певну нервозність, внутрішній неспокій. Він весь час проповідує про силу й енергію. І це теж не та інтонація, яку чекають від патріарха. Вона годиться хіба що для неопротестантських пастирів типу вашого Аделаджі», – розповів він.

За словами Кураєва, всередині Російської православної церкви авторитет патріарха Кирила мало залежить від того, що відбувається в Україні. В Росії відомі чимало його «цікавих дій і вчинків», які здебільшого торкнулися місцевих єпископів, священників, вірян і просто людей, які придивляються до церковного життя.

«Я маю на увазі підкреслений мілітаризм у церковній політиці й риториці, судовий скандал із «пыльной квартирой», неймовірно жорстка реакція на акцію Pussy Riot, орієнтація церковного життя на викачування грошей, бюрократизм, ставка на рішення всіх питань жорстким адміністративним тиском…», – сказав він.

Водночас Кураєв зауважив, що в церковному плані Росія втратила Україну не назавжди: «У 1686 році здавалося, що Константинополь назавжди втратив Україну. Може, одного дня Україна приросте Москвою. Так уже було в 18 столітті, коли київська освічена церковна еліта переїхала до російської столиці, а гетьман Розумовський керував російською імператрицею. Хрущова і брежнєвську «дніпропетровську групу» не будемо всує згадувати».

Нагадаємо, що 21 лютого 2012 дівчата з панк-гурту Pussy Riot увірвались у Храм Христа Спасителя в Москві та влаштували там імпровізований концерт-протест. Виконавиці назвали свій виступ «панк-молебнем» під назвою «Богородице, Путіна прожени». Патріарх Кирило різко засудив акцію та вимагав у дівчат каяття.

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