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    Новини

    ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти

    ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти - ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти
    ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти
    фото: AFP

    ОПЕК розгляне можливість виключення РФ після часткового ембарго з боку ЄС

    Частина країн представників Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) розглядають можливість виключення Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Видання зазначає, що країни стурбовані тим, що санкції та заборона на імпорт нафти в ЄС загрожуватиме змогам РФ видобувати більше. Вже цього року видобуток може скоротитись на 8% мінімум.

    Якщо РФ виключать із ОПЕК, то інші країни, серед яких Саудівська Аравія та ОАЕ, зможуть збільшити видобуток. Про це їх просять Євросоюз та США.

    Наразі невідомо, чи погодиться РФ вийти з ОПЕК самостійно.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти