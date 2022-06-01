ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти

ОПЕК розгляне можливість виключення РФ після часткового ембарго з боку ЄС

Частина країн представників Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) розглядають можливість виключення Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що країни стурбовані тим, що санкції та заборона на імпорт нафти в ЄС загрожуватиме змогам РФ видобувати більше. Вже цього року видобуток може скоротитись на 8% мінімум.

Якщо РФ виключать із ОПЕК, то інші країни, серед яких Саудівська Аравія та ОАЕ, зможуть збільшити видобуток. Про це їх просять Євросоюз та США.

Наразі невідомо, чи погодиться РФ вийти з ОПЕК самостійно.