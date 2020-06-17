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    Події в Україні

    У Тернополі посилили карантин

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    <p>У Тернополі заборонили масові заходи та святкування у ресторанах</p> - У Тернополі посилили карантин

    У Тернополі заборонили масові заходи та святкування у ресторанах

    З 18 червня у місті будуть проводити щоденні перевірки громадського транспорту, ТРЦ і ринків

    Влада Тернополя прийняла рішення про посилення карантинних заходів. Так, у місті заборонили масові заходи, а також святкування в закладах громадського харчування.

    Про це йдеться в повідомленні Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

    Згідно з рішенням Тернопільського штабу, в місті вводяться відповідні обмеження:

    • заборонені масові заходи (за винятком проведення ЗНО і пов'язані з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури);
    • заборонені в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля);
    • у закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів;
    • керівники торгово-розважальних центрів і ринків повинні забезпечити відвідувачам окремий вхід і окремий вихід, проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів;
    • у громадському транспорті можна перевезення пасажирів виключно в масках і в відповідності з кількістю місць для сидіння

    Закладу, які не зможуть забезпечити такі вимоги будуть закриті. З 18 червня у місті будуть проводити щоденні перевірки громадського транспорту, ТРЦ і ринків.

    Як відомо, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Як повідомлялось, в Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    До відома, в Україні станом на 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 517 995, методом ІФА – 97 935.

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