Зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів, – МОЗ



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Українці нехтують карантинними обмеженнями, тому зростає кількість хворих на Covid-19, – МОЗ

«Українці переплутали пом’якшення карантину з повним скасуванням обмежень», – міністр

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що зростання добової кількості нових випадів коронавірусу пов’язане з порушеннями громадянами протиепідемічних вимог, а не зі збільшенням кількості тестувань. Про це сказав Максим Степанов сказав під час брифінгу.

«Близько 10 тисяч тестувань методом ПЛР в Україні вже роблять близько двох тижнів. Значне зростання кількості підтверджених випадків коронавірусу почало відбуватися минулого тижня, коли ми стійко перейшли поріг, почали ставити своєрідні антирекорди – понад 600, 753 випадки. Ми пов’язуємо це, в тому числі, з тим, що всі ми переплутали пом’якшення карантину з повним скасуванням обмежень», – сказав Степанов.

Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксовано 666 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадків більше, ніж учора (656). З них 52 дитини, а також 63 медпрацівники.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків (вчора 12). При цьому одужали 275 пацієнтів (вчора 171). Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей, з них – 2 402 дитини, – 5 600 медпрацівників.