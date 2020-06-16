Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр закликав керівників областей тримати епідемію під контролем і пояснювати суспільству, що пом’якшення карантину не є його скасуванням

Денис Шмигаль закликав голів ОДА тримати на особистому контролі ситуацію з Covid-19

В уряді хочуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті під час карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Урядовий портал.

Керівник Кабміну зазначив, що голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб у своїх регіонах не допускати різке зростання кількості хворих на Covid-19.

Він закликав керівників областей тримати епідемію під контролем і пояснювати суспільству, що пом’якшення карантину не є його скасуванням.

«Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті», - заявив він.

Шмигаль зазначив, що дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів.

«Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експонентного зростання захворілих та перевантаження медичних закладів, треба діяти зараз. Абсолютно достатньо тої влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні голови ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати», - додав прем’єр.

Глава уряду зазначив, що Міністерство охорони здоров’я перерахувало кошти, тож усі необхідні медичні засоби для передачі їх у регіони закуповуються.

Але, додав Шмигаль, кожна область і кожен медичний заклад мають свої ресурси, тож треба прискорити закупівлі і поповнити медичні заклади засобами індивідуального захисту.

Як повідомлялось, в Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження.

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