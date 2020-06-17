Адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня



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За останній тиждень на коронавірус захворіло рекордне число українців з початку пандемії - 4853 особи

Кабінет міністрів продовжить дію адаптивного карантину до 31 липня.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу.

«Ми продовжуємо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Також сьогодні за засіданні уряду ми розглянемо запропонований МОЗ оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація», - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що за останній тиждень на коронавірус захворіло рекордне число українців з початку пандемії - 4853 особи. За словами прем'єра, влада розуміє, що населення країни втомилося від карантину, але загроза нікуди не поділася.

За його словами, міністри також за пропозицією Міністерства економіки ухвалять постанову щодо зміни графіку початку робочого дня в окремих галузях.

«Це заради того, щоб розтягнути у часі той пік, коли маса людей перед 9 годиною їдуть на роботу і завантажують громадський транспорт... Таким шляхом рухалися деякі країни, і це також прийнятий варіант, коли у людей початок роботи буде розтягнений з 8 до 10 години чи пізніше», - сказав глава уряду.

Окрім того, на засіданні буде визначено правила, які діятимуть під час карантину. Наприклад, щодо носіння захисних масок у приміщенні або обмеження кількості пасажирів у транспорті.

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Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.

Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.

Як повідомлялось, станом на ранок 17 червня в Україні зафіксовано 758 нових випадків коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (666).