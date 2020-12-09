Ситуація погіршується: у Києві за добу понад 1,7 тис. нових хворих на Covid-19

Київ є лідером за добовою кількістю хворих на коронавірус

За минулу добу у Києві виявлено на 253 хворих більше, ніж за попередню

За минулу добу, 8 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1728 людей. Це на 253 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 7 грудня було 1475 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 84538 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 26403 особи (за добу 636), померли 1498 осіб (за добу 34).

У Київській області зафіксовано 45497 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 943 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 700 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 17476 осіб (за добу 803), померли 780 людей (за добу 16).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 845343 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 8 грудня зафіксовано 12585 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 832758

Одужали 436564

Хворіють 382266

Померли 13928

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Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 8 грудня у Києві було підтверджено 82810 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1475 осіб.

У Київській області було зафіксовано 44554 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 700 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.