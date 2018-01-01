Опитування: у президентському рейтингу лідирують Тимошенко і Порошенко

Готовність взяти участь у президентських виборах висловили 67% українців

У разі, якби президентські вибори відбулися у грудні 2017 року, найбільшу кількість голосів отримали б Юлія Тимошенко (12% від тих, хто висловив намір брати участь у виборах) та Петро Порошенко (10%). Далі йдуть Анатолій Гриценко (8%), Вадим Рабінович (8%), Олег Ляшко (5%), Юрій Бойко (5%), Андрій Садовий (5%). 16% обрали відповідь «інший



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Готовність взяти участь у президентських виборах висловили 67% українців

У разі, якби президентські вибори відбулися у грудні 2017 року, найбільшу кількість голосів отримали б Юлія Тимошенко (12% від тих, хто висловив намір брати участь у виборах) та Петро Порошенко (10%). Далі йдуть Анатолій Гриценко (8%), Вадим Рабінович (8%), Олег Ляшко (5%), Юрій Бойко (5%), Андрій Садовий (5%). 16% обрали відповідь «інший кандидат».

Не визначилися зі своїм вибором 19% із тих, хто висловив готовність брати участь у виборах.

Про це свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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Загалом готовність взяти участь у президентських виборах висловили 67% населення, тоді як не готові – близько 20%.

Крім того, дві третини населення України (67%) вважає, що Україна потребує нових політичних лідерів, проте лише 19% вважає, що такі лідери вже є. У відкритому питанні (респонденти самі називали прізвища) найчастіше були названі: Святослав Вакарчук, Євген Мураєв, Вадим Рабінович, Володимир Зеленський, проте й ці прізвища називали 1–2% населення.

Нагадаємо, за даними опитування, до Верховної Ради можуть пройти сім партій.