Орбан обіцяє продовжувати в Угорщині інформаційні кампанії про ЄС



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Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан

Глава угорського уряду пояснив причину злості Брюсселю щодо попередніх інформаційних кампаній

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю на радіо про намір продовжувати і далі інформаційні кампанії напередодні виборів до Європейського парламенту. Про це повідомляє ресурс EU Observer.

На думку угорського прем’єр-міністра, природньою є злість в Брюсселі на фоні попередніх інформаційних кампаній в країні щодо ЄС, оскільки ці кампанії були викривальними.

Таким чином Віктор Орбан відреагував на рішення Європейської народної партії призупинити членство його політичної сили Фідес в даному об’єднанні. Рішенню передувала критика дій Орбана з боку його європейських колег.

На початку березня німецький політик Манфред Вебер, кандидат ЄНП на посаду голови Єврокомісії, висунув ультиматум угорському прем'єр-міністру. Вебер заявив, що Орбан повинен припинити свою антибрюссельську кампанію і вибачитися за свої дії.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині триває медійна кампанія проти керівництва ЄС.

Крім того прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag взяв на себе частину відповідальності за погіршення угорсько-німецьких відносин.

Як відомо, угорський уряд розпочав рекламну кампанію, що звинувачує президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера в бажанні «заповнити Угорщину мігрантами» за вказівкою фінансиста і філантропа Джорджа Сороса.