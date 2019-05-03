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    Орбан пояснив, чому дружить з Путіним та іншими «ворогами» США

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    <p>&laquo;Для мене зовнішня політика є інструментом, який може бути використаний для підвищення інтересу інших до моєї країни, який може додати нам друзів&raquo;, - підкреслив Орбан</p> - Орбан пояснив, чому дружить з Путіним та іншими «ворогами» США

    «Для мене зовнішня політика є інструментом, який може бути використаний для підвищення інтересу інших до моєї країни, який може додати нам друзів», - підкреслив Орбан

    Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зауважив, що має власну думку про «моральну перевагу» США

    Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив свої тісні відносини з супротивниками президента США Дональда Трампа, зокрема з Росією та Китаєм.

    «Ми також можемо додати до списку Туреччину, оскільки ми подвоїли обсяг нашої торгівлі з ними. У Європі існує тенденція використовувати зовнішню політику як засіб експорту систем цінностей та доведення моральної переваги Заходу з точки зору прав людини, демократії та гуманізму», - сказав Орбан, підкресливши, що «не схвалює цей підхід».

    «Де б не намагалися, експорт демократії був провалом. Я маю власну думку про їхню моральну перевагу, коли вони передали нас Сталіну, і вони не прийшли, незважаючи на те, що обіцяли. Ми також можемо згадати колоніальну епоху», - підкреслив прем'єр-міністр Угорщини, якого цитує його прес-служба.

    «Для мене зовнішня політика є інструментом, який може бути використаний для підвищення інтересу інших до моєї країни, який може додати нам друзів і який може зробити важливі держави зацікавленими в успіху Угорщини», - додав Орбан.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні 13 травня.

    Орбан листом привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

    Джерело: Європейська правда

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