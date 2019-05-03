Орбан пояснив, чому дружить з Путіним та іншими «ворогами» США



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«Для мене зовнішня політика є інструментом, який може бути використаний для підвищення інтересу інших до моєї країни, який може додати нам друзів», - підкреслив Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зауважив, що має власну думку про «моральну перевагу» США

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив свої тісні відносини з супротивниками президента США Дональда Трампа, зокрема з Росією та Китаєм.

«Ми також можемо додати до списку Туреччину, оскільки ми подвоїли обсяг нашої торгівлі з ними. У Європі існує тенденція використовувати зовнішню політику як засіб експорту систем цінностей та доведення моральної переваги Заходу з точки зору прав людини, демократії та гуманізму», - сказав Орбан, підкресливши, що «не схвалює цей підхід».

«Де б не намагалися, експорт демократії був провалом. Я маю власну думку про їхню моральну перевагу, коли вони передали нас Сталіну, і вони не прийшли, незважаючи на те, що обіцяли. Ми також можемо згадати колоніальну епоху», - підкреслив прем'єр-міністр Угорщини, якого цитує його прес-служба.

«Для мене зовнішня політика є інструментом, який може бути використаний для підвищення інтересу інших до моєї країни, який може додати нам друзів і який може зробити важливі держави зацікавленими в успіху Угорщини», - додав Орбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні 13 травня.

Орбан листом привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Джерело: Європейська правда