Осадча пояснила, чому скористалася поліцейським ескортом

Осадча: «Поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом»

Телеведуча Катерина Осадча перепросила за свій допис про допомогу львівських поліцейських дістатися їй вчасно на потяг, а також пояснила причини, чому скористалася послугами правоохоронців. Ведуча поспішала на ранкове годування малюка. Про це Осадча написала в Instagram.

«Я хочу перепросити у всіх, кого обурив мій нещодавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на потяг після пізньої зйомки. Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було. Тож, перепрошую за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом», – написала Осадча.

View this post on Instagram Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Нагадаємо, патрульні Львівщини прокоментували свої послуги супроводу, які надали телеведучій Катерині Осадчій після зйомок на вечірці «Слуг народу» у Трускавці.

Як раніше повідомлялося, відома телеведуча Катя Осадча після зйомок на вечірці «Слуг народу» у Трускавці ледь не запізнилася на потяг. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її зі знімальною групою до Львова.

У своїх сторіс телезірка похвалилася цим фактом і подякувала поліції за допомогу.

Але коли в мережі почали обурюватися, що Катя скористалася поліцейською блимавкою не за призначенням, вона видалила сторіс.