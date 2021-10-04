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    Осадча пояснила, чому скористалася поліцейським ескортом

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    Осадча поспішала до наймолодшого сина, тож боялася не встигнути на потяг - Осадча пояснила, чому скористалася поліцейським ескортом
    Осадча поспішала до наймолодшого сина, тож боялася не встигнути на потяг
    фото Катерина Осадча/Instagram

    Осадча: «Поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом»

    Телеведуча Катерина Осадча перепросила за свій допис про допомогу львівських поліцейських дістатися їй вчасно на потяг, а також пояснила причини, чому скористалася послугами правоохоронців. Ведуча поспішала на ранкове годування малюка. Про це Осадча написала в Instagram.

    «Я хочу перепросити у всіх, кого обурив мій нещодавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на потяг після пізньої зйомки. Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було. Тож, перепрошую за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом», – написала Осадча.

    Нагадаємо, патрульні Львівщини прокоментували свої послуги супроводу, які надали телеведучій Катерині Осадчій після зйомок на вечірці «Слуг народу» у Трускавці.

    Як раніше повідомлялося, відома телеведуча Катя Осадча після зйомок на вечірці «Слуг народу» у Трускавці ледь не запізнилася на потяг. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її зі знімальною групою до Львова.

    У своїх сторіс телезірка похвалилася цим фактом і подякувала поліції за допомогу.

    Але коли в мережі почали обурюватися, що Катя скористалася поліцейською блимавкою не за призначенням, вона видалила сторіс.

    Теги: потяг скандал поліція послуги Instagram Катерина Осадча
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    Осадча пояснила, чому скористалася поліцейським ескортом