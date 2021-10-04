Хуліо Іглесіас, Шакіра та Клаудія Шиффер фігурують у «досьє Пандори»

У Pandora Рapers «засвітилися» не тільки політики

Співак Хуліо Іглесіас відкрив 20 компаній на Британських Віргінських островах

Іспанський співак Хуліо Іглесіас виявився фігурантом масштабного розслідування міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ) Pandora Рapers. Як пише El Pais, виконавець відкрив не менше 20 компаній на Британських Віргінських островах і через деякі з них придбав літак і розкішні будинки в Майамі.

Уточнюється, що поточна вартість придбаного житла на острові Індіан-Крік, також відомому як «бункер для багатих», становить 112 мільйонів доларів (понад 8,1 мільярда рублів).

Також стало відомо, що «досьє Пандори» розкрило зв'язок співачки Шакіри та супермоделі Клаудії Шиффер з офшорними активами. У 2019 Шакіра постала перед судом за несплату податків в Іспанії. При цьому, за даними доповіді ICIJ, тим часом, як правопорушення виконавиці розслідувала іспанська поліція, вона реєструвала нові офшорні компанії на британських Віргінських островах.

У неділю, 3 жовтня, розслідувачі ICIJ розкрили офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. Журналісти називають подію найбільшим в історії витоком офшорних даних. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. Вони проаналізували дані понад 11,9 мільйона файлів, отриманих через витік.

Пізніше представник ICIJ, що базується у Вашингтоні, заявив, що в «досьє Пандори» можуть з'явитися нові «гучні» імена. Поява в розслідуванні нових імен, в тому числі світових лідерів і високопоставлених чиновників, можлива найближчими днями. Всього журналісти вивчають 12 мільйонів документів, що потрапили в їхнє розпорядження.

Як стало відомо, американський штат Південна Дакота став одним із найбільших офшорних центрів, куди в останні роки спрямовувалися десятки мільйонів доларів із «традиційних» офшорних інвестицій на Багамських і Кайманових островах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Крім того, стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers.