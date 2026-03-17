Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога

«Чернігів» не зміг відновити сезон після зимової паузи

Матч національного турніру перенесли на невизначений термін

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між «Черніговом» і «Феніксом-Маріуполем» 17 березня не відбувся. Про це повідомляє «Главком».

Матч був запланований на полудень за київським часом. Утім, об 11:33 у Чернігівському районі оголосили повітряну тривогу. Сигнал «Відбій» дали о 14:02, але вже за сім хвилин оголосили заново. Цього разу тривога тривала до 16:02.

За таких умов поєдинок вирішили не розпочинати. Таке рішення спільно ухвалили судді, делегат і представники обох команд. Нову дату зустрічі визначить Українська асоціація футболу.

«Чернігів» і «Фенікс-Маріуполь» повинні розіграти останню путівку в півфінал Кубка України. Раніше півфіналістами турніру стали київське «Динамо», чернівецька «Буковина» та харківський «Металіст 1925». Матчі наступної стадії заплановані на квітень.

