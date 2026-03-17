Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога

Антон Федорців
«Чернігів» не зміг відновити сезон після зимової паузи
фото: ФК «Чернігів»

Матч національного турніру перенесли на невизначений термін

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між «Черніговом» і «Феніксом-Маріуполем» 17 березня не відбувся. Про це повідомляє «Главком».

Матч був запланований на полудень за київським часом. Утім, об 11:33 у Чернігівському районі оголосили повітряну тривогу. Сигнал «Відбій» дали о 14:02, але вже за сім хвилин оголосили заново. Цього разу тривога тривала до 16:02.

За таких умов поєдинок вирішили не розпочинати. Таке рішення спільно ухвалили судді, делегат і представники обох команд. Нову дату зустрічі визначить Українська асоціація футболу.

«Чернігів» і «Фенікс-Маріуполь» повинні розіграти останню путівку в півфінал Кубка України. Раніше півфіналістами турніру стали київське «Динамо», чернівецька «Буковина» та харківський «Металіст 1925». Матчі наступної стадії заплановані на квітень.

До слова. житомирське «Полісся» розділило нагороди туру Прем'єр-ліги з львівськими «Карпатами». Керманич «поліських вовків» став найкращим тренером 20-го туру. Його підопічні здобули перемогу над криворізьким «Кривбасом» (2:0).

Нагадаємо, столичне «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва. На гол Устименка «біло-сині» відповіли м'ячами Ярмоленка та Пономаренка. Команда Ігоря Костюка залишається в перегонах за медалями.

