Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Полісся» розділило нагороди туру з ожилим середняком Прем'єр-ліги

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Бруніньйо найбільше доклався до впевненої перемоги львів'ян
фото: ФК «Карпати»

Визначилися найкращі футболіст і тренер 20-го туру елітного дивізіону чемпіонату України

Півзахисник львівських «Карпат» Бруніньйо та головний тренер житомирського «Полісся» Руслан Ротань отримали призи української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У звітному турі лідер «левів» доклався до розгрому «Полтави» (4:0). Бразилець віддав дві результативні передачі. Як наслідок, «Карпати» перервали семиматчеву серію без перемог.

Натомість «поліські вовки» під керівництвом Ротаня оформили третю звитягу в чотирьох турах після зимової паузи. Цього разу житомиряни розібралися з конкурентом у боротьбі за єврокубки. «Кривбасу» з Кривого Рогу «Полісся» забило двічі зусиллями Краснопіра та Назаренка.

До символічної збірної 20-го туру також потрапили представники черкаського ЛНЗ, «Шахтаря» з Донецька, київського «Динамо» та «Зорі» з Луганська. Команда найкращих у схемі 4-3-3: Домчак – Путря, Бабогло, Чоботенко, Педро Енріке – Анджушіч, Піхальонок, Бруніньйо – Ярмоленко, Краснопір, Назаренко.

До слова, «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва. На гол Устименка «біло-сині» відповіли м'ячами Ярмоленка та Пономаренка. Команда Ігоря Костюка залишається в перегонах за медалями.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» забрав обидві нагороди попереднього туру УПЛ. Форвард команди Супряга визнаний найкращим гравцем, а керманич подолян Нагорняк – тренером туру. У рамках 19-го туру «Епіцентр» розгромив «Колос» із Ковалівки.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Ротань ФК Карпати УПЛ ФК «Полісся»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua