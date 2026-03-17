«Полісся» розділило нагороди туру з ожилим середняком Прем'єр-ліги

Визначилися найкращі футболіст і тренер 20-го туру елітного дивізіону чемпіонату України

Півзахисник львівських «Карпат» Бруніньйо та головний тренер житомирського «Полісся» Руслан Ротань отримали призи української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У звітному турі лідер «левів» доклався до розгрому «Полтави» (4:0). Бразилець віддав дві результативні передачі. Як наслідок, «Карпати» перервали семиматчеву серію без перемог.

Натомість «поліські вовки» під керівництвом Ротаня оформили третю звитягу в чотирьох турах після зимової паузи. Цього разу житомиряни розібралися з конкурентом у боротьбі за єврокубки. «Кривбасу» з Кривого Рогу «Полісся» забило двічі зусиллями Краснопіра та Назаренка.

До символічної збірної 20-го туру також потрапили представники черкаського ЛНЗ, «Шахтаря» з Донецька, київського «Динамо» та «Зорі» з Луганська. Команда найкращих у схемі 4-3-3: Домчак – Путря, Бабогло, Чоботенко, Педро Енріке – Анджушіч, Піхальонок, Бруніньйо – Ярмоленко, Краснопір, Назаренко.

До слова, «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва. На гол Устименка «біло-сині» відповіли м'ячами Ярмоленка та Пономаренка. Команда Ігоря Костюка залишається в перегонах за медалями.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» забрав обидві нагороди попереднього туру УПЛ. Форвард команди Супряга визнаний найкращим гравцем, а керманич подолян Нагорняк – тренером туру. У рамках 19-го туру «Епіцентр» розгромив «Колос» із Ковалівки.