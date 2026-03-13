«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва

Столичний гранд продовжив переможну серію в чемпіонаті України

Київське «Динамо» переграло столичну «Оболонь» (2:1) в 20-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команда Ігоря Костюка захопила ініціативу в дебюті. Перший момент змарнував Піхальонок, з пострілом якого впорався кіпер «пивоварів». Ярмоленко же на добиванні пробив вище воріт. Згодом над поперечиною відправив м'яч і Пономаренко.

Зате «Оболонь» приголомшила суперника з першої спроби. На 20-й хвилині «пивовари» організували відразу гольову атаку. Устименко з центру штрафного відправив м'яч прямісінько в кут воріт.

«Динамо» додало в активності. Особливо старався Ярмоленко. Протягом кількох хвилин він тричі опинився на ударних позиціях, але щоразу для гола бракувало дещиці. Після удару через себе в падінні м'яч виніс оборонець, технічний постріл трохи розминувся з дев'яткою, а згодом Федорівський парирував ще одну спробу ветерана.

Та свій історичний гол Ярмоленко таки оформив. Устименко зіграв рукою після удару Вівчаренка, тож арбітр після перегляду повтору призначив одинадцятиметровий. Лідер «Динамо» був точним із «позначки» та обійшов Євгена Селезньова в списку бомбардирів УПЛ усіх часів. Тепер в активі Ярмоленка 118 голів. Попереду лише Сергій Ребров (123 м'ячі) та Максим Шацьких (124).

Вийти вперед «біло-сині» зуміли ще до перерви. Ярмоленко знайшов передачею на лінію штрафного Піхальонка, а той прокинув уперед на Пономаренка. Форвард із кута воротарського переграв кіпера в ближньому бою.

Підопічні Костюка продовжили контролювати матч і після перерви. Щоправда, моментів стало значно менше. Зокрема, дві спроби пробити Редушка заблокували оборонці «Оболоні». Не феєрили біля чужих воріт і «пивовари». Зрештою, цифри на табло не змінилися.

З перемогою в активі «Динамо» принаймні тимчасово вийшло на третє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. «Біло-сині» набрали 38 очок. «Оболонь» залишилася поміж середняків (24 пункти).

До слова, львівські «Карпати» оформили розгром «Полтави» на старті туру. Перші голи в складі команди з міста Лева оформили зимові новачки Чебер і Фаал. «Зелено-білі» перервали семиматчеву серію без перемог.

Тим часом кам'янець-подільський «Епіцентр» забрав обидві нагороди туру УПЛ. Форвард команди Владислав Супряга визнаний найкращим гравцем, а керманич подолян Сергій Нагорняк – тренером туру. У рамках 19-го туру «Епіцентр» розгромив «Колос» із Ковалівки.