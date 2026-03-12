Плейоф Ліги конференцій. Перший суперник «Шахтаря»: досьє на познанський «Лех»

Польські «залізничники» кидають виклик донецькому «Шахтарю»

Познанський «Лех» стане першим випробуванням для донецького «Шахтаря» у плейоф Ліги конференцій 2025/26. Коротка презентація польського гранда – в матеріалі «Главкома».

Матч «Лех» – «Шахтар» відбудеться 12 березня 2026 року на Міському стадіоні Познані. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 19:45. Матч-відповідь зіграють 19 березня 2026 року.

Візитка

Рік заснування: 1922

1922 Рейтинг УЄФА: 82-ге місце

82-ге місце Титули: дев'ятиразовий чемпіон Польщі, п'ятиразовий володар Кубка Польщі, шестиразовий володар Суперкубка Польщі

дев'ятиразовий чемпіон Польщі, п'ятиразовий володар Кубка Польщі, шестиразовий володар Суперкубка Польщі Найвище досягнення у єврокубках: чвертьфінал Ліги конференцій 2022/23

чвертьфінал Ліги конференцій 2022/23 Прізвиська: «залізничники», «пири»

«залізничники», «пири» Домашня арена: Міський стадіон Познані (вміщує 42 837 глядачів)

Міський стадіон Познані (вміщує 42 837 глядачів) Головний тренер: Нільс Фредріксен

Нільс Фредріксен Капітан команди: Мікаель Ісхак

Історія клубу

«Лех» зародився на початку 1920-х років як скромний колектив тодішнього передмістя Познані. Офіційна реєстрація саме футбольної команди сталася у 1922 році, а сучасну назву клуб отримав уже після Другої світової. Орієнтовно з 1930-х років нинішній «Лех» став дотичним до державної залізниці, тож за ним закріпилося прізвисько «Колєйож» або просто «залізничники».

Кілька десятиліть «Лех» не хапав зірок із неба. Свого зоряного часу вболівальники «залізничників» дочекалися аж на початку 1980-х років. «Золота ера» познанського клубу затягнулася на півтора десятиліття. За цей час «Лех» завоював п'ять титулів Екстракляси (Чемпіонат Польщі), три Кубки та два Суперкубки Польщі. А ще трохи набрався єврокубкового досвіду.

Команда «Золотої ери» в історії «залізничників» фото: ФК «Лех»

Щоправда, в той час «залізничникам» було за щастя здолати бодай стартовий раунд Кубка чемпіонів, Кубка володарів кубків чи Кубка УЄФА. Мали трибуни своїх локальних героїв. Один за одним в атаці «Леха» запалювали нападники збірної Польщі Мірослав Оконьскі, Єжи Подброжни та Анджей Юсковяк.

А ось на зламі століть познанців спіткала криза. Команда вперше за кілька десятиліть вилетіла з Екстракляси, а потім ледь врятувалася від падіння у Другий дивізіон. Сяк-так справи налагодилися у середині нульових, а команда повернулася до еліти. Спершу «Лех» тримався у середині турнірної таблиці, щоб знову зійти на вершину за підсумками кампанії 2009/10. І, звісно, допоміг тут новий бомбардир – згодом грізний для всієї Європи Роберт Левандовскі.

Зараз «Лех» – визнаний гранд Польщі. «Залізничники» стабільно претендують на медалі Екстракляси та регулярно беруть участь в єврокубках. Утім, проблеми з виступами на міжнародній арені зберігаються. Хіба що в сезоні 2022/23 познанцям вдалося дістатися до чвертьфіналу Ліги конференцій. Та там «Лех» прикро поступився майбутньому фіналісту – італійській «Фіорентині» (1:4, 3:2). Замахнутися на більше нове покоління «залізничників» готове вже сьогодні.

Склад «Леха»: чого очікувати від суперників

Минулого літа лави «Леха» поповнив десяток новачків. Найдорожчим придбанням став форвард Яннік Аньєро зі шведського «Гальмстада», який коштував 2,3 млн євро. Ще 1,2 млн євро «залізничники» витратили на атакувального хавбека Пабло Родрігеса з італійського «Лечче». Також приєдналися до команди оборонці Матеуш Скжипчак (900 тис. євро) та Жун Моутінью (500 тис. євро), вінгери Лео Бенгтссон (800 тис. євро) та Теофік Ісмаїл (100 тис. євро за оренду). Оборонець Роберт Гумни прийшов безкоштовно, хавбека Тімоті Уму та вінгера Луїса Пальму орендували, а з другої команди піднявся власний вихованець Каміль Якобчик.

Помітними фігурами з них стали не всі. Більшість зіграла понад половину матчів, але статистично внесок новачків виглядає незначним. Виняток – Пальма. Вінгер із Гондурасу забиває сам і підносить снаряди партнерам. Наразі до свого активу він записав сім голів і вісім асистів (35 поєдинків). Профільний центрфорвард Аньєро забив лише п'ять м'ячів, а півзахисник Родрігес до чотирьох голів додав один асист.

Усі ці цифри далекі від подвигів лідера команди Мікаеля Ісхака. Швед ассирійського походження вміє в нападі все – вриватися з правого флангу, атакувати з глибини, зіграти на вістрі. У свої майже 33 роки він залишається найкращим бомбардиром команди з величезним відривом. Ісхак іде третім у списку голеадорів Екстракляси (12 м'ячів), другим – у Лізі конференцій (п'ять голів), забивав у кваліфікації єврокубків і Кубку Польщі. Високий, збитий, технічний (грає обома ногами) скандинав буде справжнім викликом для оборони «гірників».

Тренер Нільс Фредеріксен

Данець Нільс Фредеріксен зійшов на місток «Леха» влітку 2024 року. Доти фахівець працював лише на Батьківщині. Розпочинав тренер із «Люнгбю» 20 років тому. Встиг попрацювати з юніорами, потренував першу команду, посидів у кріслі спортивного директора. Далі Фредеріксен очолив «Есб'єрг», а в 2015-2019 рр. працював із молодіжною збірною Данії. На Олімпіаді-2016 його підопічні дійшли до чвертьфіналу.

Нільс Фредеріксен торік зробив «залізничників» чемпіонами фото: Reuters

Перед сезоном 2019/20 фахівця покликав данський гранд – «Брондбю». У першій кампанії команда фінішувала четвертою у данській Суперлізі. Зате в наступному сезоні Фредеріксен привів клуб до золотих нагород. Сам фахівець був визнаний тренером року. А от захистити титул у кампанії 2021/22 «Брондбю» не вдалося, тож сторони незабаром попрощалися.

Фредеріксен узяв паузу у тренерській роботі майже на два роки. На чолі познанців успіх до фахівця прийшов доволі швидко. Титул в Екстраклясі данцю вдалося завоювати з першої спроби. У попередньому сезоні «Лех» на одне очко випередив «Ракув» із Ченстохови. Ведуть боротьбу за чемпіонство «залізничники» й тепер. Наразі йдуть третіми в Екстраклясі, та до лідера – всього три пункти. А ось в єврокубках «пішло» з третьої спроби. «Лех» вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Освоїлися познанці в Лізі конференцій. Трьох перемог і нічиєї в шести турах основного етапу вистачило для плейоф. А вже в 1/16 фіналу позаду залишився фінський КуПС (2:0, 1:0).

Фредеріксена вважають гнучким тренером. На різних етапах власної кар'єри він використовував кілька формацій. На чолі молодіжки Данії фахівець покладався на схеми 3-4-3 та, інколи, нині раритетні 4-4-2. Біля керма «Брондбю» розпочав із побудови 4-3-3, але невдовзі зрозумів, що кадровий підбір буде ефективнішим у формації 3-5-2 з роботящими «волами» на флангах. «Лех» Фредеріксена найчастіше грає зі схемою 4-2-3-1. Рідше тренерський штаб ставить на інші формації з чотирма оборонцями – атакувальні 4-3-3 чи збалансовані 4-4-2.

Слово «баланс», вочевидь, буде найкращою ілюстрацією тренерського методу данського фахівця. Він навіть надихався кількома великими тренерами потрохи – Алексом Фергюсоном, Жозе Моурінью та Юргеном Клоппом.

«Лех» у сезоні 2025/26

Після завоювання титулу до «Леха» прийшло «важке похмілля» в новій кампанії. У перших шести матчах Екстракляси «залізничники» програли двічі. Восени познанці підхопили «нічийний синдром». Звести внічию сім поєдинків у десяти турах – чи не жарт. Та поступово справи команди Фредеріксена налагодилися і вдалося піднятися із середини турнірної таблиці.

Познанці відшукали ритм у Лізі конференцій фото: Познанці відшукали ритм у Лізі конференцій

Зимова пауза, однак, розхолодила «Лех». Після перерви познанці зазнали двох поразок у чемпіонаті Польщі – від гданської «Лехії» (1:3) та «П'яста» з Глівіце (0:1). Тим не менше, далі «залізничники» здобули чотири перемоги поспіль («Гурнік», «П'яст», «Корона» та «Ракув»). Після феєричної звитяги над ченстоховцями (4:3) «Лех» навіть став співлідером Екстракляси з бялостоцькою «Ягеллонією» і «Заглембє» із Сосновця. Та в наразі останньому турі перемоги здобув тільки останній клуб. Познанці же поступилися «Відзеву» з Лодзі (1:2), хоча рахунок відкрив «залізничник» Тордарсон.

Загалом нинішній сезон – суцільні гойдалки для «Леха». Після невдач із виходом в основні раунди Ліги чемпіонів і Ліги Європи підопічні Фредеріксена непогано виступили в Лізі конференцій. Серії перемог у чемпіонаті Польщі чергуються з втратами очок. Ось і шість звитяг поспіль у всіх турнірах у лютому – на початку березня 2026 року змінилися вильотом у чвертьфіналі Кубка Польщі від «Гурніка» із Забже (0:1). «Шахтарю» варто занотувати…

Антон Федорців, «Главком»