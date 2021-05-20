«Оставьте Раю в покое, она же наша». Шуфрич розказав, як соратник Зеленського захищав Богатирьову
Нестор Шуфрич під час розгляду кандидатури нового глави МОЗ не стримався і розказав одну історію
Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич розкритикував кандидатуру Віктора Ляшка, якого уряд призначив міністром охорони здоров’я. Шуфрич також не стримався і відреагував на виступ голови парламентського комітету з питань медицини Михайла Радуцького. Цей представник «Слуги народу» підтримував кандидатуру Ляшка, хоча той досі й так керував медициною в статусі заступника міністра, повідомляє «Главком».
Опозиціонер Шуфрич нагадав, що свого часу той же Радуцький так же захищав одіозну Раїсу Богатирьову. Нагадаємо соратниця Януковича очолювала міністерство у 2012–2014 роках.
За словами Шуфрича, свого часу Радуцький просив не чіпати Богатирьову такими словами «Оставьте Раю в покое, она же наша».
У четвер, 20 травня, Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.