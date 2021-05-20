«Оставьте Раю в покое, она же наша». Шуфрич розказав, як соратник Зеленського захищав Богатирьову

Нестор Шуфрич під час розгляду кандидатури нового глави МОЗ не стримався і розказав одну історію

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич розкритикував кандидатуру Віктора Ляшка, якого уряд призначив міністром охорони здоров’я. Шуфрич також не стримався і відреагував на виступ голови парламентського комітету з питань медицини Михайла Радуцького. Цей представник «Слуги народу» підтримував кандидатуру Ляшка, хоча той досі й так керував медициною в статусі заступника міністра, повідомляє «Главком».

Опозиціонер Шуфрич нагадав, що свого часу той же Радуцький так же захищав одіозну Раїсу Богатирьову. Нагадаємо соратниця Януковича очолювала міністерство у 2012–2014 роках.

За словами Шуфрича, свого часу Радуцький просив не чіпати Богатирьову такими словами «Оставьте Раю в покое, она же наша».

У четвер, 20 травня, Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

Раїса Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року – міністром охорони здоров’я України.

У жовтні 2014 року вона була оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року – у міжнародний розшук. На той час її місцезнаходження було невідоме.

27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну і була затримана в аеропорту «Київ» (Жуляни).

28 серпня 2019 року Печерський райсуд столиці обрав колишній очільниці МОЗ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 6 млн грн.

29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу. Її обвинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

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