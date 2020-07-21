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    Заступник Степанова Іващенко «забув», що займався закупівлями у МОЗ регіоналки Богатирьової

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    Ігор Іващенко -&nbsp;новий заступник Міністра охорони здоров&rsquo;я з питань європейської інтеграції - Заступник Степанова Іващенко «забув», що займався закупівлями у МОЗ регіоналки Богатирьової
    Ігор Іващенко - новий заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції

    У 2013 році Іващенко був членом команди Богачева – заступника Міністра охорони здоров’я Богатирьової і голови тендерного комітету МОЗ

    Новий заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко не вказав у своїй офіційній біографії, що за часів міністра Раїси Богатирьової був позаштатним помічником її заступника і голови тендерного комітету МОЗ Романа Богачева, а також працював у його приватній фірмі.

    В офіційній біографії Іващенка, оприлюдненій на сайті МОЗ, зазначено, що до 2014 року він займався винятково навчанням: у 2011-2014 роках був аспірантом Київського політехнічного інституту. 

    Разом із тим, в біографії не вказано, що у 2013 році Іващенко був членом команди Романа Богачева – заступника Міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової і голови тендерного комітету МОЗ. 

    Про цей факт програмі розповів Володимир Курпіта, експерт з питань громадського здоров’я, який у 2012-2014  входив до кількох робочих груп МОЗ щодо протидії ВІЛ/СНІД. За словами Курпіти, наприкінці 2012 – на початку 2013 року Богачев завів у МОЗ групу помічників, з десяток людей, які допомагали налагоджувати процес закупівель у МОЗ. Серед цих людей був Ігор Іващенко.  

    Джерело: Bihus.info

    Міністерство охорони здоров'я корупція в Україні Раїса Богатирьова
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