Заступник Степанова Іващенко «забув», що займався закупівлями у МОЗ регіоналки Богатирьової



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Ігор Іващенко - новий заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції

У 2013 році Іващенко був членом команди Богачева – заступника Міністра охорони здоров’я Богатирьової і голови тендерного комітету МОЗ

Новий заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко не вказав у своїй офіційній біографії, що за часів міністра Раїси Богатирьової був позаштатним помічником її заступника і голови тендерного комітету МОЗ Романа Богачева, а також працював у його приватній фірмі.

В офіційній біографії Іващенка, оприлюдненій на сайті МОЗ, зазначено, що до 2014 року він займався винятково навчанням: у 2011-2014 роках був аспірантом Київського політехнічного інституту.

Разом із тим, в біографії не вказано, що у 2013 році Іващенко був членом команди Романа Богачева – заступника Міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової і голови тендерного комітету МОЗ.

Про цей факт програмі розповів Володимир Курпіта, експерт з питань громадського здоров’я, який у 2012-2014 входив до кількох робочих груп МОЗ щодо протидії ВІЛ/СНІД. За словами Курпіти, наприкінці 2012 – на початку 2013 року Богачев завів у МОЗ групу помічників, з десяток людей, які допомагали налагоджувати процес закупівель у МОЗ. Серед цих людей був Ігор Іващенко.

Джерело: Bihus.info