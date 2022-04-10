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    Оточений захисник Маріуполя підірвав себе разом з радіостанцією

    Останніми словами полеглого біли &laquo;Слава Україні&raquo;&nbsp;&nbsp; - Оточений захисник Маріуполя підірвав себе разом з радіостанцією

    Останніми словами полеглого біли «Слава Україні»  

    Прикордонник загинув, не давши окупантам заволодіти технікою

    Сьогодні один зі старших офіцерів-прикордонників, який був оточений ворогами у Маріуполі, підірвав себе з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. Про це повідомляє Держприкордонслужба, цитуючи радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича.

    «Останніми словами у радіостанції були «Слава Україні». Низький уклін, шана і честь нашим прикордонникам», – розповів Арестович на брифінгу 10 квітня.

    Нагадаємо, що Маріуполь фактично знищений російськими військами, туди не можливо доставити гуманітарну допомогу, а місцевих мешканців розстрілюють росіяни. Українські військові мали можливість покинути Маріуполь, проте відмовились і мужньо тримають оборону, стримуючи близько 10 тис. росіян.

    Нагадаємо, що у перший день російського вторгнення інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою.

    Указом президента Зеленського Скакуну Віталію Володимировичу посмертно присвоєно звання «Герой України».

    Також на честь українського героя названо вулицю у Празі.


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    Теги: Маріуполь росія окупанти Держприкордонслужба війна полон військові Герой України Україна окупація #stoprussia
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    Оточений захисник Маріуполя підірвав себе разом з радіостанцією