Де перебувають взяті в полон захисники острова Зміїний? Коментар Прикордонної служби

Росія використала історію із захопленими українцями на Зміїному в пропагандистських цілях

Держприкордонслужба звернулася до гуманітарних організацій, щоб вони за можливості допомогли встановити повну кількість військовослужбовців з острова Зміїний, які перебувають в Росії, і їхню долю на цей момент. Про це розповів «Главкому» помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко.

Він поінформував, як вирішується ситуація з прикордонниками, що потрапили в полон під час захоплення росіянами острову Зміїний. Як відомо, спочатку була інформація, що всі вони загинули, потім з’ясувалося, що їх утримують окупанти.

«Власне, ніколи не зазначалася інформація про кількість особового складу, який знаходився на острові Зміїний. Але ми зазначали, що там знаходяться як прикордонники, так і військовослужбовці Збройних сил України. З острова ми отримали інформацію про обстріл з боку Росії і можливу наявність загиблих серед прикордонників. Але лишалася надія на те, що вони є живими, після чого зв’язок з островом був повністю втрачений.

Наше рятувальне судно від Морської пошуково-рятувальної служби намагалося вийти до острова. Першого разу воно не дійшло, оскільки поряд був підбитий цивільний корабель і судно мусило змінити курс, аби допомогти екіпажу. А потім, коли наше судно вийшло з гуманітарною ціллю – дізнатися ситуацію на острові, воно було захоплено росіянами», – розповів Демченко.

Російські медіа зазначали, що військовослужбовці з острова Зміїний перебувають в полоні і начебто доставлені до Севастополя. Дізнатися повністю про їхню долю наразі не є можливим, як, власне, і отримати повний список полонених. Тож Україна просить гуманітарні організації посприяти в отриманні інформації.

«Ще раз наголошую: їх ніхто не кидав, насильно не ховав, просто Росія використала цю історію в пропагандистських цілях. Причому росіяни замовчують те, що здійснили обстріл острова Зміїний і фактично його знищили», – наголосив помічник голови Державної прикордонної служби та її речник.

Як повідомлялося, військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. Про це повідомляють Військово-морські сили України.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

Після цього зв’язок з українськими військовими зник. 25 лютого радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що прикордонники загинули. Пізніше, 26 лютого з’явилися повідомлення про те, що на острові можуть бути поранені і загиблі. Цивільний корабель, який відправили на острів, мав намір евакуювати військових, але був захоплений окупантами. Був захоплений і весь острів.

Нагадаємо, прикордонники не радять залишати Україну через Польщу. Названі альтернативні маршрути.

Також стало відомо, що є три винятки, при яких чоловіки можуть покинути Україну – Держприкордонслужба.

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