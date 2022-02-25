Наш боєць підірвав Генічеський міст разом із собою

На півдні України захисники героїчно боронять свою землю

Одним із найскладніших місць щодо оборони України 24-25 лютого став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг.

За словами побратимів Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух.

«Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону. Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.

Російські окупанти, знайте, під вашими ногами горітиме земля! Ми битимемося поки живемо! І поки живі будемо битися!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти захопили декілька населених пунктів. Нещодавно з'явилися кадри розбитої російської колони на Херсонщині (відео).

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