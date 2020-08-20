Російський опозиціонер Навальний з отруєнням потрапив до реанімації



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Олексій Навальний торік також лікувався від отруєння

Помічниця Навального припустила, що опозиціонера отруїли чимось, підмішаним до чаю

У російського опозиціонера Олексія Навального діагностували токсичне отруєння. Про це у своєму Твіттері повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш.

«Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню», — написала Ярмиш.

У коментарі «Новая газета» вона додала, що цей діагноз йому поставили лікарі. «Очевидно, його отруїли», — додала вона.

Вона припустила, що опозиціонера отруїли чимось, підмішаним в чай. «Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості», написала вона, та через 10 хвилин додала у Twitter, що «Олексій (Навальний) в реанімації».

Це не перший раз, коли здоров’я Навального псується через отруєння. Наприкінці липня минулого року російському опозиціонеру стало погано під час відбування адміністративного арешту в московському спецприймальнику. За його словами, у нього «горіла і кололась» шкіра на обличчі, шиї і вухах.