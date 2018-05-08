Отруєння у школі Новомосковська: у МОЗ повідомили про стан дітей

За інформацією міністерства, навчання у школі продовжено

Усіх дітей із школи Новомосковська, які скаржилися на погіршення самопочуття, оглянули лікарі, їм рекомендовано амбулаторне спостереження. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я. «Стан 19 дітей із ЗОШ №6 м. Новомосковська, в яких під час шкільної лінійки спостерігались слабкість та запаморочення голови,



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За інформацією міністерства, навчання у школі продовжено

Усіх дітей із школи Новомосковська, які скаржилися на погіршення самопочуття, оглянули лікарі, їм рекомендовано амбулаторне спостереження.

Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я.

«Стан 19 дітей із ЗОШ №6 м. Новомосковська, в яких під час шкільної лінійки спостерігались слабкість та запаморочення голови, задовільний», - заявили у МОЗ.

Зазначається, що одна дитина була госпіталізована та вже виписана.

«Навчання у школі продовжено», - заявили у міністерстві.

Нагадаємо, за фактом масового погіршення самопочуття школярів на лінійці у школі Новомосковська розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Також 8 травня масове отруєння дітей на лінійці сталося у школі №8 міста Черкаси. У ДСНС повідомили, що станом на 14:30 до лікувальних закладів госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття. 11 з них перебувають у реанімації.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.