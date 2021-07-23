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    Отруйні риби розплодилися в Середземному морі (фото)

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    Дайверів-волонтерів навчають правильно ловити отруйних риб - Отруйні риби розплодилися в Середземному морі (фото)
    Дайверів-волонтерів навчають правильно ловити отруйних риб
    Фото: з відкритих джерел

    Хижі крилатки несуть загрозу місцевим екосистемам, тому вже шість місяців морські біологи намагаються урегулювати цю проблему

    Останніми роками в Середземному морі активно розмножуються океанічні риби-крилатки, які мають колючі отруйні шипи в плавцях. Про це пише «The Guardian».

    Крилаток уперше зафіксували біля берегів Кіпру в 2014 році, і відтоді їхня кількість зросла. Цей вид риб виробляє близько двох мільйонів яєць щороку і не має в Середземному морі природних ворогів.

    Хижі крилатки несуть загрозу місцевим екосистемам, тому вже шість місяців морські біологи намагаються урегулювати цю проблему.

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    Отруйні риби розплодилися в Середземному морі (фото)
    Отруйні риби розплодилися в Середземному морі (фото)

    Професор Джейсон Хол-Спенсер з Університету Плімута розповів, що ці риби зустрічаються на невеликій глибині один-два метри, де можуть плавати люди. Вони можуть сильно поранити вас, тому що їхні плавники отруйні.

    Фахівці сподіваються, що крилатки не будуть заходити в прибережні райони, де багато туристів.

    Варто сказати, що болісні «уколи» не є єдиною загрозою крилаток. В інших частинах світу ці хижі риби швидко колонізують рифи і скорочують біорізноманіття, що стає проблемою навіть для рибалок.

    Крилатки родом із теплих тропічних вод Індо-Тихоокеанського регіону. Вперше в Європі їх виявили в 2012 році. Через потепління океанів і розширення Суецького каналу за одинадцять років крилатки дісталися до Червоного і Середземного морів. Вони швидко поширюються, і деякі з них вже досягли Тунісу та Італії.

    Вчені не будуть викорінювати рибу, але хочуть контролювати її популяцію за допомогою вилову. Фахівці навчають дайверів-волонтерів, які виловлюють від 35 до 119 крилаток в день на кількох морських ділянках біля узбережжя Кіпру. Відповідно меню кіпрських ресторанів поповнилося стравами з крилатки.

    Додамо, що влада міста Бернсвілл в американському штаті Міннесота закликала мешканців не випускати акваріумних рибок в озера, бо це може завдати непоправної шкоди природі.

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    Теги: екологія рибальство Кіпр
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    Отруйні риби розплодилися в Середземному морі (фото)