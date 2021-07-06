В озері у столичному парку вимерла риба (фото)

Кияни просять столичне Управління екології та природних ресурсів встановити причину загибелі риби

5 липня в нижньому озері парку «Нивки» було виявлено замор риби. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Нивки разом».

Багато мертвої риби у воді було у східні частині озера. Понад десяток із них – великі рибини.

У коментарях користувачі соцмережі висловили припущення, що причиною може бути як задуха від спеки, так і змивання бруду в водойму під час зливи.

Кияни просять Управління екології та природних ресурсів КМДА звернути увагу на дану ситуацію та встановити причини загибелі риби.

Як повідомлялося, нещодавно на Київському водосховищі біля села Нові Петрівці була зафіксована масова загибель риби. 21 червня інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів із залученням відділу інструментально-лабораторного контролю здійснили виїзд та відібрали проби поверхневої води річки Дніпро (Київське водосховище) для визначення вмісту забруднюючих речовин. Воду досліджували за 12 показниками.

За результатами вимірювань встановлено перевищення показника хімічного споживання кисню (ХСК).

26 червня на «гарячу лінію» Київського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про загибель риби на р. Малий Супій у м. Яготин Київської області. Заміри температури води на відстані 1,5 метра від берега показали 31 градус, що стало ймовірною причиною загибелі.



